792 paket kaçak sigara ele geçirildi

IHA 12 Mart 2020 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:12

Adana’nın Kozan ilçesinde iki evde yapılan aramada 792 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bir ihbar üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Kozan ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesinde ikamet eden B.K. ve K.Ç isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde, 792 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek, ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.