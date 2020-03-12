İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2739
  • EURO
    7,0598
  • ALTIN
    322.058
  • BIST100
    94052
Güncel

792 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki evde yapılan aramada 792 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:12
ABONE OL

Adana’nın Kozan ilçesinde iki evde yapılan aramada 792 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bir ihbar üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Kozan ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesinde ikamet eden B.K. ve K.Ç isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde, 792 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek, ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.