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  • 7'li koalisyon birbirine girdi! ''Bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi''
Güncel

7'li koalisyon birbirine girdi! ''Bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi''

14 Mayıs'ta yaşan hüsran sonrası 7'li koalisyondan çatlak sesler gelmeye devam ediyor. CHP listelerinden seçilen DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili mesnetsiz iddialar ortaya attığını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek suç işlediğini belirtip çok ağır sözler sarf etti.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
7'li koalisyon birbirine girdi! ''Bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi''
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Skandal açıklamalarla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili yanlış bilgi ve iddiaları sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşması 7'li koalisyonda çatlağa neden oldu.

"BU NAZİ KAFASININ YERİ YA AKIL HASTANESİ YA DA CEZAEVİ"

CHP listelerinden seçilen DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Özcan'ın sığınmacılarla ilgili mesnetsiz iddialar ortaya attığını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek suç işlediğini belirtip çok ağır sözler söyledi. Yeneroğlu sosyal medya hesabından ilk olarak Tanju Özcan'ın tweetinin ekran görüntüsünü paylaşıp "Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

"BU KİŞİ DELİRMİŞ İSE ZATEN GÖREV YAPAMAZ"

Özcan'ın yanıltıcı bilgi yaydığını ifade eden Yeneroğlu, Özcan için ağır ithamlarına devam edip "Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir" şeklinde yazdı.

"SORUŞTURMA AÇILMALI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI"

Son olarak Yeneroğlu, Özcan hakkında soruşturma açılması ve görevden uzaklaştırılması gerektiğini şöyle ifade etti: "Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir."

  • Tanju Özcan
  • Mustafa Yeneroğlu
  • 7li koalisyon

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