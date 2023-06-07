7'li koalisyon darmadağın! Meclis'e girer girmez bölündüler

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır bir yenilgi alan Yedili Masa'da şimdi de TBMM Başkanı adayı konusunda bölünme başladı.

TBMM Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi.

28. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

Sona eren bu süre zarfında da seçim sürecinde birçok kez toplanıp sonuç alamadan ayrılmalarına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtmasına rağmen Yedili Masa'nın oluşturmaya çalıştığı 'birliktelik' algısı da çöktü.

YEDİLİ MASA'DA 'TBMM BAŞKANI ADAYI' AYRILIĞI

Yedili Masa'da TBMM Başkanı adayı belirleme konusunda ayrılık rüzgarları esti.

Masanın ayaklarından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adayı olarak Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun gösterildi.

Ancak masanın diğer ayağı olan DEVA Partisi ise ortaklarına ters düştü. Masa'nın ayaklarından biri olan DEVA Partisi, TBMM adayı olarak farklı bir ismi gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Meclis Başkanı adayının Mustafa Yeneroğlu olduğunu duyurdu.