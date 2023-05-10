7'li koalisyon seçim öncesi fena karıştı! Önce liste krizi şimdi ise bakanlık...

Türkiye 14 Mayıs günü yapılacak seçimler için günleri sayıyor.

Ülkenin istikrarı ve istikbali için son derece olan seçimler, geçmişte Türkiye'nin yaşadığı krizleri bugün tekrar risk olarak taşımaya devam ediyor. 7'li koalisyonun kurduğu masada bölünecek pasta üzerindeki krizler daha seçimler kazanılmadan başladı.

7'li koalisyon masasının ortakları, milletvekilleri listeleri üzerinden çıkan krizi çözemezken ve bu krizin seçimlerden sonra devam edeceği görülürken bu sefer de bakanlık paylaşımı hususunda birbirine tezat açıklamalar yapmaya başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kumar masası' olarak tanımladığı 7'li koalisyon masası çıkarlar üzerinden krizlerine devam ediyor.

Meral Akşener, seçimi kazanmaları halinde her partiye bir bakanlık verilmeyeceğini , bakanlık dağıtımının oy oranına göre yapılacağını söylüyor. Seçime logoları ile katılan partiler ise İYİ Parti ve CHP olarak gözükmekte. Bu durumda diğer partiler CHP listelerinden girdiği için, bakanlık paylaşımı CHP ve İYİ Parti arasında yapılacak. Akşener bu hususta, "Şimdi bu 6 siyasi partiye zaten başta dendi ki biz başkan yardımcısı olacaksınız, genel başkanlar olarak. Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz. Her partiye de 1 bakanlık olabilir dendi. Logosuyla giren 2 siyasi partinin sayısına göre. CHP- İyi Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı yapılır." şeklinde konuştu.

Diğer 4 parti olan Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti, CHP listelerinden katıldığı için Meral Akşener İYİ parti karşında, bakanlık sayısı olarak pastayı paylaşacağı partiyi CHP olarak görüyor.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise seçime CHP listelerinden giren diğer dört partinin meclise girdiklerinde istifa edip kendi partilerin gireceğini ve bakanlık paylaşımını ona göre yapacaklarını söylüyor. Kılıçdaroğlu, "O vekiller ayrılacaklar kendi partilerine dönecekler, zaten biz kamuoyuna açıklamada da oy oranına göre demedik." diyerek Meral Akşener'i yalanlayan bir açıklamada bulundu.

Daha seçim kazanılmadan 7'li koalisyonun içinde bulunduğu bu anlaşmazlık durumu Türkiye'nin 7'li koalisyon tarafından, Akşener tabiri ile 'kumar masası'na konulduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin geçmişte koalisyon hükümetleri döneminde yaşadığı kaos ve istikrarsızlık ortamını 7'li koalisyon masası tarafından tekrar gündeme gelmesi ise tartışmalara yol açtı. Öyle ki 7'li koalisyonun söz verdikleri diğer ortakları olan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de kendisine verilen sözlerin gerçekleştirilmemesi durumunda Kılıçdaroğlu'ndan hesap sorulacağını dile getiriyor.

HDP VERİLEN SÖZLER İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA NOTA VERDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı ve 7'li koalisyon masasının ortaklarından HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verilen sözleri yerine getirmemesi durumunda hesabını soracaklarını dile getirdi.

Terör sevici HDP'li Ahmet Türk, "Herkes şunu bilsin yarın iktidara geldiklerinde yanlış yaparlarsa bunun hesabını soracağız" açıklaması yaparken, Kandil'deki teröristbaşlarının özerklik ve teröristlere özgürlük için 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istemeleri ise terör sevici HDP ve Kılıçdaroğlu arasında yapılan pazarlıklar hakkında tartışmalara neden oldu.

İktidar olurlarsa bakanlık pazarlığına oturduklarında kriz şundan çıkacak. Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. CHP'nin aldığı oyun oranına göre vekil çıkaracaklar ve CHP listelerinde adı geçen partilerden 76 aday var. Kılıçdaroğlu'nun formülüne göre partiler meclise girip ayrıldıklarında o sayıya göre bakanlık verilecek. Görünen o ki millet ittifakı seçimi kazansa bile asıl sınavları ondan sonra başlayacak. Kılıçdaroğlu bir taraftan kendisine destek veren HDP'ye diyet ödemeye çalışırken diğer taraftan millet ittifakı içindeki bakanlık ve yetki krizleriyle uğraşacak.