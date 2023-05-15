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Güncel

7'li koalisyonda büyük kaos! CHP ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturttu

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında büyük bir hezimete uğrayarak 2 milyon 600 bin oy fark yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu'na CHP ve İYİ Parti'den yoğun bir baskı geldiği öğrenildi. Buna karşın Kılıçdaroğlu ise, video çekerek parti içindekiler ve İYİ Parti'ye 'buradayım' mesajı verdi. Ayrıca kuvvetli kulis bilgilerine göre; CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na 'Erdoğan'ı tebrik et' dediği, İYİ Parti'nin de 'adaylıktan çekil' baskısına maruz kaldığı bildirildi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
7'li koalisyonda büyük kaos! CHP ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturttu
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Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALDI

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıkladığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

"SEÇİMLERDE AĞIR YENİLGİ"

Seçimler öncesinde hatta oy sayımı sırasında da "Öndeyiz" algısına girişen Kılıçdaroğlu, aldığı ağır yenilgi sonrası hedef tahtasına kondu.

Kendisine yakın anket şirketleri tarafından ilk turda seçimi kazanacağı iddia edilen CHP lideri, parti tabanında ve Yedili Masa'da büyük hayal kırıklığına neden oldu.

"PARTİSİNE VE ORTAKLARINA 'BURADAYIM' MESAJI VERDİ"

CHP lideri, bugün yayınladığı ve sinirli halleriyle dikkat çektiği videoda, önündeki masayı yumruklayarak, "Buradayım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, CHP içerisinden kendisine gelen "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et, Erdoğan'ı arayarak tebrik et, genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu ifade edildi. Siyaset kulislerine göre; Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıların bununla da sınırlı kalmadığı, İYİ Parti kanadından da "Adaylıktan çekil" şeklinde tepkilere maruz kaldığı belirtildi.

AKŞENER ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 3 Mart 2023'te açıklanmasından sonra Yedili Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Mart'ta şartlı olarak masaya geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini oldukça düşük gören İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü PKK ile ittifak kuranların seçimi kazanamayacağını belirtip partisinden istifa etmişti.

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