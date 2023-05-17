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  • 7'li koalisyonda HDP pişmanlığı! ''Keşke bu işe girmeseydik''
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7'li koalisyonda HDP pişmanlığı! ''Keşke bu işe girmeseydik''

14 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimete uğrayan 7'li koalisyonda HDP pişmanlığı yaşanıyor. 6 partinin, terör örgütü güdümündeki HDP ile ortaklığın milliyetçi seçmeni kaçırdığı kanaatinde birleştiği, 'Keşke bu işe girmeseydik, bize yarar değil zarar getirdi' yorumları yapıldığı öğrenildi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:48 - Güncelleme:
7'li koalisyonda HDP pişmanlığı! ''Keşke bu işe girmeseydik''
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 13 yılda girdiği 11'inci seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'na hem parti içinden hem de seçmeninden tepkiler giderek artıyor.

14 Mayıs'ta seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip eden partililer, gecenin ilerleyen saatlerinde Erdoğan'ın zaferinin netleşmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sabah'ın haberine göre, Partililer arasındaki konuşmalarda HDP'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapılırken, "Keşke bu işe girmeseydik, bize yarar değil zarar getirdi" şeklindeki görüşlerin hakim olduğu görüldü.

CHP'nin yanı sıra diğer koalisyon ortaklarında da HDP ile yapılan pazarlıkların özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki seçmeni kaçırdığı kanaati hakim oldu.

TANJU ÖZCAN İSYAN ETTİ

HDP ile ortaklığa CHP içinden bir isyan da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

İttifakın yanlış bir strateji izlediğini sosyal medya hesabı üzerinden itiraf eden Özcan, "Artık yeter, ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca Türk milliyetçisi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz" çıkış yaptı.

KOALİSYONUN İÇİ ALEV ALEV

Öte yandan 28 Mayıs seçiminin kaybedilmesi halinde 7'li koalisyonun parçalanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz haftalarda olası senaryoya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçim kaybedilirse ittifak dağılır" mesajı vermişti. İttifakın karlı partileri ise DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti oldu.

Meclis'e girebilmeleri mümkün değilken CHP'nin oyları sayesinde 37 koltuk kazanan küçük ortakların bu hamlesi "tarihi vurgun" olarak tanımlandı. Seçim sonuçları İYİ Parti kanadında da şok etkisine neden oldu.

AKŞENER'DEN 'BEN DEMİŞTİM' HAZIRLIĞI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri karşı çıkan ve 4 günlüğüne masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Mayıs sonrası geçmişteki tezlerini hatırlatan çarpıcı bir değerlendirme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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