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  • 7'li koalisyonda Sadullah Ergin krizi sürüyor! İYİ Parti'den ''hesaplaşacağız'' tehdidi
Güncel

7'li koalisyonda Sadullah Ergin krizi sürüyor! İYİ Parti'den ''hesaplaşacağız'' tehdidi

7'li koalisyonda, Ankara'dan CHP listesine giren DEVA Partili Sadullah Ergin gerilimi dinmek bilmiyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, CHP'den aday olan eski Adalet Bakanı DEVA Partili Sadullah Ergin hakkında 'Parlamentoda hesaplaşacağız' dedi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
7'li koalisyonda Sadullah Ergin krizi sürüyor! İYİ Parti'den ''hesaplaşacağız'' tehdidi
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14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefette ortak listede karar kılındı. DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi'ne kontenjan açan CHP, birçok ilde bu partilerden adayları listesine aldı.

Bu kapsamda Ankara CHP listesine giren DEVA'lı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin büyük tepki çekti. Ergin'in adaylığı muhalefette büyük krize neden oldu..

Halk TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sadullah Ergin ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a seslendi.

"İttifak ortağı olmak, her dediğini onaylamak anlamına gelmez" vurgusunda bulunan Çömez, Ergin'i hedef aldı.

"SADULLAH ERGİN YAPTIKLARININ VE YAPMADIKLARININ HESABINI VERECEK"

Çömez, "Hem Sadullah Ergin'e, hem Ali Babacan'a hem de Mustafa Yeneroğlu'na sesleniyorum. Siz eğer böyle alçakça bir davanın (Ergenekon-Balyoz) arkasında durursanız parlamentoda karşınızda beni bulacaksınız. Ve Sadullah Ergin, o dönemin kudretli adalet bakanı olarak Silivri zindanlarında pinpon oynadığı günleri unutmasın. Parlamentoda kendisiyle hesaplaşacağız. Yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını verecek. İttifak ortağı olmak her dediklerini onaylamak anlamına gelmez. Çıksınlar benim karşıma teker teker konuşsunlar." dedi.

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