7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun yalanları kitap oldu
Yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta 'Yalan Rüzgarı' estiren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlar kitap oldu. Kılıçdaroğlu'nun, CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana söylediği tüm yalanlar 'Yalan Rüzgarı' isimli kitapta yer aldı. Kitapta, iddialar ve gerçekler kanıtlarıyla beraber kamuoyuyla paylaşıldı.
A Haber20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, agresif, yalan ve iftira içerikli eylem ve söylemleri adeta politika haline getirdi.
FETÖ ve PKK ile ortak olarak yürütülen seçim kampanyası boyunca da yalan ve iftira siyasetine ara vermeyen Kılıçdaroğlu, demokrasi havasını zehirledi.