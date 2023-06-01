14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak ipi göğüsledi. Seçimlere büyük umutlar bağlayan ama 28 Mayıs'ta tam manasıyla hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yolladığı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden umduğunu bulamadı. Başkan Erdoğan Karadeniz'de silme kazanırken İç Anadolu'daki oyları ise rekor kırdı.

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı seçimleri önde kapatmıştı.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ise 28 Mayıs tarihinde yapıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı.

Yüzyılın seçimi olarak nitelendirilen tarihi seçimde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyonu hezimete uğratarak ipi göğüslerken Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu güçlü bir şekilde aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimlerin öncesinde İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yardımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verilen iki Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İmamoğlu için yol haritası belirlemişti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'LI PLAN SUYA DÜŞTÜ

Karadeniz'deki oylarını artırmak amacıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Karadeniz bölgesindeki şehirlere miting yapması için gönderen Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ise İç Anadolu'daki illere gönderdi.

UMDUĞUNU BULAMADI

Seçimlere büyük umutlar bağlayan ama 28 Mayıs'ta tam manasıyla hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı yolladığı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden umduğunu bulamadı.

KARADENİZ'DE SİLME KAZANDI İÇ ANADOLU'DA REKOR KIRDI

Başkan Erdoğan Karadeniz'de silme kazanırken İç Anadolu'daki oyları ise rekor kırdı.

İşte İç Anadolu ve Karadeniz'de Başkan Erdoğan'ın fark attığı o kentler...

KARADENİZ

AMASYA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 59,16

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 40,84

ARTVİN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,65

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,35

BOLU

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 64,67

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,53

ÇORUM

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 64,78

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,22

GİRESUN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 64,69

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,31

GÜMÜŞHANE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 78,54

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 21,46

KASTAMONU

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 69,73

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,27

ORDU

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,21

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,79

RİZE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 75,86

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,14

SAMSUN

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 65,34

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,66

SİNOP

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 61,85

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,15

TOKAT

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,7

TRABZON

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68,89

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,11

ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45.2

BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 82,45

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 17,55

BARTIN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60,00

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 40,00

KARABÜK

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 63,72

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,28

DÜZCE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,93

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,07

İÇ ANADOLU

ÇANKIRI

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 76,76

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 23,24

KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 67,89

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,11

KIRŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57,32

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,68

KONYA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 72,99

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,01

NEVŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,54

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,46

NİĞDE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,05

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,95

SİVAS

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 73,09

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,91

YOZGAT

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 76,36

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 23,64

AKSARAY

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 75,38

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,62

KARAMAN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,88

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,12

KIRIKKALE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 63,71

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,29