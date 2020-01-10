İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8828
  • EURO
    6,5368
  • ALTIN
    293.877
  • BIST100
    118500
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7’si aktif görevde 12 asker FETÖ'den gözaltına alındı
Güncel

7’si aktif görevde 12 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 7’si aktif görevde 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi

IHA10.01.2020  09:46 - Güncelleme: 10.01.2020  10:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, ByLock içerikleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan binbaşı, 3’ü ihraç teğmen, 7’si aktif görevde, 1’i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin tamamı yakalanmıştır” denildi.

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı
İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.