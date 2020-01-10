7’si aktif görevde 12 asker FETÖ'den gözaltına alındı

IHA 10.01.2020 09:46 - Güncelleme: 10.01.2020 10:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, ByLock içerikleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan binbaşı, 3’ü ihraç teğmen, 7’si aktif görevde, 1’i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin tamamı yakalanmıştır” denildi.