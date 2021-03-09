8 aylık hamile kadın halı silkelerken çatıdan düştü

DHA 09 Mart 2021 Salı 12:41 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 12:41

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü. Hammadi'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Hammadi'nin komşularından Sevgi Altın, "Arka tarafta tavuklarımı yemliyordum. O sırada bir ses geldi. Komşularımı çağırdım, 'Suriyeli kadın düştü' dediler. Hemen koştum, kadın yerde yatıyor. 7 aydan fazladır hamileydi zaten, karnı da bayağı büyüktü. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu kötüydü" diye konuştu.

Hastanede tedaviye alınan Hammadi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, karnındaki bebeğin ise durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.