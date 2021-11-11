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  • 8 aylık sıkı takip sonunda yakayı ele verdiler! Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 15 zanlı yakalandı
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8 aylık sıkı takip sonunda yakayı ele verdiler! Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 15 zanlı yakalandı

Mersin'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığının 8 aylık sıkı takip sonunda gözaltına alındı.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:17
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bilişim sistemlerini kullanarak yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8 aylık çalışma sonucunda Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek, "yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma" vaatleriyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltındaki 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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