Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin bekçi alımı yapılacağını bildirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
- AA
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.
Söz konusu duyuruda alıma ilişkin esaslar ile il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.
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