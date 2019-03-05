13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3891
  • 6,1104
  • 223.245
  • 104.193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin bekçi alımı yapılacağını bildirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

Söz konusu duyuruda alıma ilişkin esaslar ile il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan: Durum hala ciddiyetini koruyor

Pakistan: Durum hala ciddiyetini koruyor

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 8 bin bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 8 bin bekçi alınacak

Terör örgütü PKK'ya para yardımı yapan vakfa ceza

Terör örgütü PKK'ya para yardımı yapan vakfa ceza

İsrail'den 133 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası

İsrail'den 133 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası

Büyük kriz çıkarmıştı! Kefaletle serbest bırakıldı

Büyük kriz çıkarmıştı! Kefaletle serbest bırakıldı

Kanada'daki siyasi kriz derinleşiyor! Bir istifa daha geldi

Kanada'daki siyasi kriz derinleşiyor! Bir istifa daha geldi

Macron'dan Avrupa'ya açık mektup

Macron'dan Avrupa'ya açık mektup

'Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur'

'Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur'
 

POPÜLER HABERLER

'Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz'

'Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz'

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA