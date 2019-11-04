8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

Seçil Öğretmen’in terör yandaşları tarafından hedef gösterildiği Şırnak’ta 8 bin öğretmen aynı gün 8 bin evin kapısını çalıp, öğrenci ve velilerle buluştu.

Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Öğündük Köyü Anaokulu’nda öğretmenlik yapan Seçil Yıldız’ın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, terör örgütü PKK yandaşlarının hedefi haline geldi. Seçil Öğretmen onlarca tehdit alınca, Türkiye tek yürek oldu. Şırnak’ta başlatılan proje PKK yandaşlarına adeta cevap niteliği taşıdı.

EĞİTİMDE SON SIRALARDA

Eğitimde Türkiye sıralamasında sonlarında yer alan Şırnak için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim seferberliği başlattı. “Duy Beni Projesi” ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Başlatılan seferberlikte “Bize de Gel Öğretmenim” başlığıyla 8 bin öğretmen, aynı gün eş zamanlı 8 bin evin kapısını çaldı, velilerle görüştü, değerlendirmeler raporlaştırıldı.

Kızının öğretmenini evinde misafir eden Vali Ali Hamza Pehlivan, “İlimiz eğitimde, özellikle sınavlardaki başarı konusunda arka sıralarda görünüyor. Bunu kader olarak görmüyoruz. Amacımız öğretmen, öğrenci ve veli koordinasyonu güçlendirip, eğitim seviyesini yükseltmek” diye konuştu.

Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu gözlemledi, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Seçil öğretmeni arayarak desteğini bildirmiş, “Devletimizin koruması altında” mesajı yayımlamıştı.

PKK’NIN ALMANYA’DAKİ SÖZDE AJANSI HEDEF GÖSTERDİ

Cumhuriyet Bayramı kutlamasını sosyal medyada yayımlayan öğretmen Seçim Yıldız’ı terör örgütü PKK yanlısı yayınlar yapan Nuce Ciwan Haber Ajansı’nın hedef gösterdiği ve ajansın Türkiye’ye ‘ifade ve basın özgürlüğü’ nutukları atan Almanya’dan yayın yaptığı ortaya çıktı. Yayınlarının büyük bölümünün terör yanlısı haberlerden oluşan ajansın takipçileri arasında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun da yer alıyor. Türkiye’nin ‘Seçil Öğretmen yalnız değildir’ sloganıyla sahip çıktığı Seçil Yıldız için her olayda ayağa kalkan kadın hakları savunucularıyla ile CHP’den hiç ses çıkmaması dikkat çekti.

ŞIRNAK’IN EĞİTİM EMARINI ÇEKMEYE GELDİK

Şırnak’ta bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Şırnak’ın eğitim meselelerine parmak basmak, emarını çekmek için geldik. Şırnak’ın eğitim vasıtasıyla kalkınmayı, ekonomiyi ilerletebilmesi için neye ihtiyaç duyulduğu görüş alışverişi içinde değerlendireceğiz. Burada daha güzel bir eğitim geleceği için plan ve projeler kuracağız” dedi.

BAKANDAN TEŞEKKÜR

Bakan Selçuk “Bize de Gel Öğretmenim” adlı projeyle ilgili olarak sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Dün, Şırnak’ta 8 bin öğretmenimiz eş zamanlı olarak 8 bin aileyi evinde ziyaret ederek eğitim konuştular. Eğitim için, ülkemizin çocukları ve geleceği için aynı anda çalınan 8 bin kapının sesi tüm Türkiye’de duyulsun isterim. Teşekkür ederim meslektaşlarım.”

(Akşam)