8 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 42 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Açıklamaya göre, Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 2 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 46 kilogram kubar esrar, 2 kilogram muhtelif uyuşturucu ele geçirildi ve 6 kişi yakalandı.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 45 kilogram kubar esrar ve 75 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda 27 kilogram kubar esrar ve 1 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 kişi yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 16 kilogram kubar esrar ele geçirilerek, 6 kişi yakalandı.

Ağrı'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.

Bursa'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

8 şehirde yapılan operasyonlarda toplam 42 kişi yakalanırken, 136 kilogram kubar esrar, 76 kilogram toz esrar, 22 bin adet uyuşturucu hap ve 17 kilogram muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi.