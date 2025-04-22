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8 ilde 'sahte vekaletname' operasyonu: 38 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 38 şüpheli tutuklandı

AA22 Nisan 2025 Salı 10:14 - Güncelleme:
8 ilde 'sahte vekaletname' operasyonu: 38 şüpheli tutuklandı
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Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen M.T'nin de bulunduğu 38 kişi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hukuksuz olarak verileri ele geçirilen kişilere ait taşınmazların sahte vekaletnameyle piyasa değerinin altında satıldığı tespit edilmiş, 18 Nisan'da Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda önce 34, daha sonra da 7 şüpheli yakalanmıştı.

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