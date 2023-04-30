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8 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

AA30 Nisan 2023 Pazar 07:30 - Güncelleme:
8 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 10 şüpheli yakalandı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Zanlıların evlerinde, eklentileri ile örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

  • Terör örgütü MLKP
  • operasyon
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