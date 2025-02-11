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8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 tutuklama

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

AA11 Şubat 2025 Salı 13:54 - Güncelleme:
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis sitelerini kiralayıp yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatan zanlıların İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de tespit edilen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, başkalarına ait banka kartları, ruhsatsız tabanca, 145 fişek ve yasa dışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin bahis sitesi kiralama hizmeti verdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları 17 siteye erişim engeli uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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