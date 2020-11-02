İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Kasım 2020 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3603
  • EURO
    9,7326
  • ALTIN
    506.063
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 8. kattan düşen 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Güncel

8. kattan düşen 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Adana'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İsmet Selek (78), hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:35
ABONE OL

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan İsmet Selek, sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü. Gürültüye uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.