8 otomobilin dikiz aynasını kırdı

Olay, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 8 aracın dikiz aynasını kırıldığı ihbarı alan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Eşkali belirleyen ekipler, bölgede çalışma yaptığı sırada şüphelinin kaçtığını gördü. Yaşanan kovalamacada polis ekiplerine mukavemet de gösteren B.B.A. gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamasında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.