Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.... pic.twitter.com/dlC5NNFlRI