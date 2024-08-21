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Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

DHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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