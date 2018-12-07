Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul kuruldu Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.