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  • 8 yaşındaki çocuk harçlıklarını orman yangınında mağdur olanlar için Türk Kızılay'a bağışladı
Güncel

8 yaşındaki çocuk harçlıklarını orman yangınında mağdur olanlar için Türk Kızılay'a bağışladı

Kütahya'da yaşayan Melih Furkan Işık, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını orman yangını mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

AA4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:15
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Karşıyaka Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Melih Furkan, Antalya ve Muğla'da çıkan yangınları televizyon haberlerinden takip edip olaylardan etkilenerek, annesi Yıldız Işık'a mağdurlara yardım etmek istediğin söyledi.

Annesinin de yardım etme isteğini olumlu karşılaması üzerine Işık, iki yıldır kumbarasında biriktirdiği paraları, Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğine giderek bağışladı.

Anne Yıldız Işık, AA muhabirine, oğlunun evleri yanan insanlardan etkilendiğini dile getirerek, "Oğlum televizyonda haberlerde yangında mağdur olan insanları gördükten sonra sünneti için biriktirdiği paraları bağışlamak istediğini söyleyince biz de bu kararına saygı duyduk. Birlikte Türk Kızılay'a giderek bağışta bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kızılay Temsilcisi Musafa Şen de Melih Furkan Işık'ı duyarlı ve örnek davranışından dolayı tebrik etti.

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