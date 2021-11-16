8 yaşındaki Esila'nın hayalini Vali Becel gerçekleştirdi

AA 16 Kasım 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:17

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri tarafından herhangi bir ilin yöneticisine mektup yazma ödevi verilen Kayseri Hasan Polatkan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Esila Polat'a, çekilen kurada Nevşehir Valiliği çıktı.

Bunun üzerine Vali Becel'e mektup yazıp, balona binmek ve kendisini görmek istediğini ileten Esila'nın talebi cevapsız kalmadı.

Minik Esila'nın mektubunu okuyan Vali Becel, kızı ve ailesini kente davet ederek balona binme hayalini gerçekleştirdi.

Balona bindikten sonra Esila, babası Yusuf, annesi Özlem ve kardeşi Mustafa Polat'ı makamında ağırlayan Becel, ziyaretleri dolayısıyla aileye teşekkür ederek hediye verdi.

Geçen yıl NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobunun 30. yılı için düzenlenen yarışmada, yaptıkları karton teleskopla dereceye giren Esila Polat, Vali Becel'e atık malzemelerden hazırladığı savaş uçağı maketini hediye etti.