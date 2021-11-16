İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2021 Salı / 11 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,2737
  • EURO
    11,6606
  • ALTIN
    614.568
  • BIST100
    1683.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 8 yaşındaki Esila'nın hayalini Vali Becel gerçekleştirdi
Güncel

8 yaşındaki Esila'nın hayalini Vali Becel gerçekleştirdi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e mektup yazarak 'balona binmek istediğini' ifade eden 8 yaşındaki Esila Polat'ın hayali gerçek oldu.

AA16 Kasım 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:17
ABONE OL

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri tarafından herhangi bir ilin yöneticisine mektup yazma ödevi verilen Kayseri Hasan Polatkan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Esila Polat'a, çekilen kurada Nevşehir Valiliği çıktı.

Bunun üzerine Vali Becel'e mektup yazıp, balona binmek ve kendisini görmek istediğini ileten Esila'nın talebi cevapsız kalmadı.

Minik Esila'nın mektubunu okuyan Vali Becel, kızı ve ailesini kente davet ederek balona binme hayalini gerçekleştirdi.

Balona bindikten sonra Esila, babası Yusuf, annesi Özlem ve kardeşi Mustafa Polat'ı makamında ağırlayan Becel, ziyaretleri dolayısıyla aileye teşekkür ederek hediye verdi.

Geçen yıl NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobunun 30. yılı için düzenlenen yarışmada, yaptıkları karton teleskopla dereceye giren Esila Polat, Vali Becel'e atık malzemelerden hazırladığı savaş uçağı maketini hediye etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.