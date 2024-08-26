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  • 8 yaşındaki Narin'den hala haber yok! Ekipler bölgeyi didik didik arıyor
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8 yaşındaki Narin'den hala haber yok! Ekipler bölgeyi didik didik arıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
8 yaşındaki Narin'den hala haber yok! Ekipler bölgeyi didik didik arıyor
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Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları da aradı.

Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince de arama çalışmalarında yer alan ekiplere çorba ve çay ikramında bulunuldu.

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