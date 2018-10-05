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8 yaşındaki oğlunu okula bırakırken öldürüldü

Antalya'da bir kişi, birlikte yaşadığı 36 yaşındaki kadını, oğlunu okuluna götürürken tabancayla öldürdü.

  • AA
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunu okuluna götürürken tabancayla öldürdü.
 
Kızılsaray Mahallesi'nde yaşayan Ziynet T (36), oğlu M.C.T'yi (8) okula bırakmak için evden çıktı.
 
Ziynet T. ve oğlu, Dolaplıdere Caddesi'nde yürürken kırmızı renkli bir otomobil yanlarında durdu. Elinde tabancayla otomobilden inen kişi, Ziynet T'ye ateş etti. Zanlı daha sonra otomobile binerek uzaklaştı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ziynet T. kurtarılamadı.
 
Oğlu, katil zanlısının fotoğrafını gösterdi
 
Polis ekipleri, M.C.T. aracılığıyla maktulün cep telefonundaki fotoğraflardan zanlının E.Ç. olduğunu belirledi.
 
Bir süredir birlikte olduğu kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edilen E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
Kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
 
Yaralı halde oğluna su vermiş
 
Olayın görgü tanığı kadın, AA muhabirine, kırmızı bir otomobilin Ziynet T'nin yanında durduğunu söyledi.
 
Kadın ile otomobildeki kişinin önce tartıştıklarını belirten görgü tanığı, "Sonra adam kadına ateş etti ve kaçtı. Her şey çocuğun gözü önünde oldu. Çocuk çok korktu. Kadın yaralı halde çocuğuna su verdi ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk korkmasın diye bunu yaptı sanırım." dedi.

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