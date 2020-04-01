8 yaşındaki Öykü harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:27

Küçük yaşlarından beri müzik aletlerine ilgi duyan Doğan, 6 ay önce piyano almak için para biriktirmeye başladı. Doğan, hayalini kurduğu piyano için harçlıklarından topladığı 875 lirayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında açıkladığı kampanyaya bağışlayarak destek oldu.

8 yaşındaki Öykü Ada Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe ve dansa ilgi duyduğunu dile getirdi.

Piyano ve keman çalmayı sevdiğini belirten Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, piyano kursunun kapandığını, bu yüzden evde bulunan orgu çalmayı öğrenmeye çalıştığını anlattı.

Doğan, "Bu süreçte bazı ağabeylerimin ve ablalarımın çalışamadıkları için zor durumda kaldıklarını düşündüm ve onlara yardımcı olmak için paramı bağışladım. Bir eşya bir candan daha önemli değil. Toplanan paralarla yapılacak yardım beni çok mutlu edecek." dedi.

- "KIZIMIN BU DÜŞÜNCESİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"



Öykü'nün babası Ömer Doğan ise kızının müziğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını, 5 yaşında jimnastik eğitimine gitmesiyle de müziğe merakının katlanarak arttığını söyledi.

Piyanoya da ilgi duyması üzerine Öykü'yü kursa yazdırdıklarını ve ilk etapta öğrenmesi için bir org aldıklarını aktaran Doğan, daha sonra piyano almak için de kızının harçlıklarını biriktirmeye başladığını kaydetti.

Koronavirüs salgının Türkiye'de yayılmaya başladığı günden itibaren gelen olumsuz haberlere ve can kayıplarına üzüldüklerini ifade eden Doğan, şunları anlattı:

"Önceki gün evde televizyon izliyorduk. O sırada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatmasının ardından kızım odasına gidip paralarını getirdi ve 'Baba ben de bu parayı bağışlamak istiyorum.' dedi. Kampanya açıklanınca biz de eşimle elimizden geldiğinde destek olmayı düşündük. Fakat kızımın bu yaşta böyle bir şey düşünmesi bizi çok etkiledi. 'Neden paranı veriyorsun babacım?' diye sorduğumda, 'Baba bir eşya candan kıymetli mi?' dedi. Boğazım düğümlendi."

Bu olağanüstü durumun hoşgörüyü, insanlığı ve sevdiklerinin kıymetini bilmeyi bir kez hatırlattığını belirten Doğan, "Türk milleti şartlar ne olursa olsun kenetlenmesini bilir. Biz de küçük bir çocuğun insanlık için fedakarlığını ve duyarlılığını gördük. Öykü'nün hevesi kırılmasın diye aynı miktarda parayı kumbarasına koyduk. O hala piyano almak için parasını biriktiriyor." diye konuştu.