8. YETEV Bilim Şenliği Bilime Meraklı Öğrencileri Buluşturdu

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen YETEV Bilim Şenliği Yenidoğu Okulları Çekmeköy ve Başakşehir kampüslerinde gerçekleşti. 50'ye yakın ilgi çekici atölye ve deneyin yer aldığı şenlikte öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştirdi. Bilimin günlük yaşamla nasıl buluştuğunu eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarıyla keşfeden öğrenciler, günlük yaşamda kolaylık sağlayan araç-gereçlerin çalışma prensiplerini görüp uyguladılar.

Şenlik hakkında bilgi veren YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay şenlikte çocukların projelerini sergileme imkânı bulduklarını söyledi. Gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyleyen Oktay, şöyle devam etti: "Bu yıl yine iki kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde 50'ye yakın atölye ve deney alanı kurduk. Öğrencilerimiz, sınıf içinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı çalışmalara dönüştürerek bilimin yaşamla nasıl iç içe geçtiğini birebir deneyimledi. Şenliğimize sadece kendi öğrencilerimizi değil, farklı okullardan öğrencileri, özellikle dezavantajlı gruplardan gelen öğrencilerimizi de davet ettik, onlar da kendi stantlarını açma imkânı buldular. Böylece aslında çocukların hem merak duygularını desteklemiş olduk hem de yapmış oldukları projeyi arkadaşlarına, velilerine, ailelerine anlatma fırsatı bulmuş oldular. Amacımız; bilgiye ulaşan, öğrendiğini paylaşan ve bunu yaşantısına entegre edebilen bireyler yetiştirmek. YETEV Bilim Şenliği'nin de bu vizyonun sahaya yansıyan en güzel örneklerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl da Bilim Şenliği'ni daha da geliştirmeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz."

"Teknofest'e Katılım Sağlayacağız"

Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde fen lisesi öğrencisi olan Azra Sena Koç ise eğlenceli ve interaktif etkinliklerle dolu olan şenliğin, bilime olan ilginin artması noktasında önem taşıdığını söyledi. İnsansız hava projesinden de bahseden Koç, "Teknoloji takımımızla beraber yaptığımız insansız hava aracı projemizle kargoları evlere drone ile dağıtma teknolojisini hayata geçirme anlamında bir adım atmış bulunuyoruz. Bu yıl bu projemizle Teknofest'e katılım sağlayacağız." dedi.

Şenlikte, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, "Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında anne veya babasını kaybetmiş, depremde kayıp yaşamış, şehit ve gazi çocuğu, yurtlarda ve çocuk bakım kuruluşları kalan öğrenciler için de özel bir stant yer aldı. Stant, projenin ruhuna uygun olarak dayanışma ve farkındalık oluşturmayı hedefledi.