İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Şubat 2021 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,159
  • EURO
    8,6033
  • ALTIN
    419.516
  • BIST100
    1541.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 8 yıldır kayıp olan tesisatçıyla ilgili kan donduran gerçek
Güncel

8 yıldır kayıp olan tesisatçıyla ilgili kan donduran gerçek

8 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısı Akif Demir'in öldürüldüğü tespit edildi.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 10:37 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:37
ABONE OL

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısı Akif Demir'in aralarında alacak verecek meselesi olduğu kişilerce öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 6 Ağustos 2013'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tesisatçı Akif Demir (38) yapılan araştırma ve aramalarda bulunamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Demir'in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, çalışmalar sonucu aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlenen H.Ö. (40) ve C.M'yi (30) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyette Demir'i öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, evinden aldıkları Akif Demir'i Kızderbent Mahallesi'ne götürdüklerini, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu burada tabancayla öldürdükten sonra cesedi Aktoprak mevkisinde uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi.

H.Ö. ve C.M. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, Aktoprak mevkisindeki aramalarda Demir'in cesedine ulaşılamadı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ise H.Ö'nün evinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.