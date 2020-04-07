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80 ve 89 yaşlarındaki yaşlı çift Çin ilacıyla taburcu oldu: Alkışlarla uğurlandılar

Ankara'da TOBB ETÜ hastanesinde tedavi gören 80 ve 89 yaşlarındaki evli çift, Çin'den getirilen ilaçla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları, çifti alkışlarla uğurladı.

IHA07 Nisan 2020 Salı 09:59 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 09:59
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte bir tehdit oluşturan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye’de birçok tedbir alındı. 6 Nisan itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler ışığında Türkiye’de görülen toplam vaka sayısı 30 bin 217’yi buldu. Bu vakaların içinden 649 tanesi Covid-19 sebebiyle vefat ederken bin 326 kişi de salgını yenerek taburcu oldu. Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara’da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde Covid-19’a yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı.

Hipertansiyon rahatsızlığı bulunan erkek hastanın bir süre yoğun bakımda kaldığı ve iki hastanın da tedavisinde Çin’den getirilen ilaç kullanıldığı öğrenildi. 13 günlük tedavi süresinin ardından Covid-19’u yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çifti taburcu edildikleri sırada, hastane çalışanları alkışlarla uğurlandı.

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