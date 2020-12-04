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  • 80 yaşındaki adam yürüyüşte rahatsızlanıp öldü, 77 yaşındaki eşi başından bir dakika ayrılmadı
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80 yaşındaki adam yürüyüşte rahatsızlanıp öldü, 77 yaşındaki eşi başından bir dakika ayrılmadı

Kayseri'de Hasan Evren (80), eşi Zeliha Evren (77) ile birlikte yürürken rahatsızlanıp yere yığılarak hayatını kaybetti. Zeliha Evren, konulan tabureye oturarak, eşinin cansız bedeninin yanından ayrılmadı. Kalp krizinden hayatını kaybeden tahmin edilen Hasan Evren'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA04 Aralık 2020 Cuma 14:17 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 14:17
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Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Evren, eşi Zeliha ile birlikte kimlik işlemleri için Nüfus İl Müdürlüğü’ne geldi. Burada işlemleri biten çift araçlarına yürürken Hasan Evren, rahatsızlanıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hasan Evren’in öldüğünü belirledi. Hasan Evren’in ölüm haberini duyan eşi, gözyaşı döktü. Olay yerine konulan tabureye oturan Zeliha Evren, Hasan Evren’in cenazesinin başından ayrılmadı.

Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Hasan Evren’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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