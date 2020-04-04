İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Güncel

80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te 6 katlı binanın 6. katında çıkan yangında, evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Melahat Başçı hayatını kaybetti.

DHA04 Nisan 2020 Cumartesi 13:25 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:25
ABONE OL

Fatih Atik Ali Mahallesi Silistre Sokakta bulunan 6 katlı binanın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle 11.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale ederken, içeride yaşlı bir kadının olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde ise, cesedin evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Melahat Başçı olduğu tespit edildi. Melahat Başçı'nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mahalle sakini Ali Üst, "Annem 'yetişin yangın var' diye bağırdı. Ben lavabodaydım. Gidemedim. Ama pencereden baktığımda siyah dumanlar yükseliyordu. Oradan sağ çıkması çok zor. Annem tanıyordu. Yaşlı bir kadın. Tek başına yaşıyordu." dedi

Tehditleri önceden algılayıp bertaraf ediyor: Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.