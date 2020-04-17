80 yaşındaki Reyhan nine devletin şefkatli ellerine emanet

AA 17 Nisan 2020 Cuma 11:54 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 11:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Evsizlere Konaklama Projesi"yle sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar, devlet korumasına alınıyor.

Sokaklarda her türlü tehlikeye karşı yaşamaya çalışan kimsesizlere devletin şefkatli yüzünü göstermeye çalışan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, devlet misafirhaneleri ve otellere yerleştirdikleri misafirlerinin güvenli ortamda yaşamasını sağlayarak sağlık kontrollerini yaptırıyor.

Muş'ta da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta karşılaştıkları ve kimsesiz olduğu belirlenen 80 yaşındaki Reyhan nineyi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaşlı kadın, Muş Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince "Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında kentteki bir otele yerleştirilerek tüm ihtiyaçları karşılandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarının sokakta kimsesiz olduğunu tespit ettikleri Reyhan T'yi kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Valiliğin talimatıyla Reyhan nineyi sıcak bir ortamda barındırdıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 3 Nisan'da kimsesiz vatandaşlara yer imkanı sağlanması, bütün sağlık tedbirlerinin alınması ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında genelge gönderildi. Bu kapsamda teyzemizi bir otele yerleştirdik. Sağlık Müdürlüğüyle irtibata geçtik, bir rahatsızlığı söz konusu olduğunda gözetimlerinde olacak. Bu süreçte Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz 65 yaş üstü vatandaşlara hizmeti ayaklarına götürüyor. 80 yaşındaki teyzemizle ilgili bütün tedbirleri devletimizin bize sunduğu imkanlar doğrultusunda yerine getirdik."

- "DEVLET KİMSESİZLERİN YANINDADIR"



Devletin bu süreçte tüm imkanlarını vatandaşların sağlığı ve refahı için seferber ettiğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Devletin şefkatli yüzünün gösterilmesi noktasında bütün gereken çalışmaları yürütüyoruz. Teyzemizin tüm ihtiyaçlarını giderme noktasında personelimizi görevlendirdik. Devlet olarak vatandaşımızın emrindeyiz. Devletimizin şefkat eli her yere ulaşmıştır. Koronavirüsten önce de zaten devletimiz kimsesizlere gerekli yardımları yapıyordu. Bu salgın döneminde bu yardımlar en üst seviyeye çıkarıldı ve hizmetler vatandaşın ayağına götürülüyor. Bu noktada devlet kimsesizlerin yanındadır. Kimsesizlerin kimsesi devletimizdir."

Sıcak bir ortama kavuşan Reyhan T. ise yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletten razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Cumhurbaşkanımız yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor." diye dua etti.