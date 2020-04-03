800 tarım işçisine sağlık taraması yapıldı

DHA 03 Nisan 2020 Cuma 13:42 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:42

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kentteki mevsimlik tarım işçilerine ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yaptı. İşçilerin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler ailelere içerisinde sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı 120 adet sağlık paketi dağıttı. Ekipler ayrıca işçilerin çocuklarına süt dağıtımı yaptı. Çiftçinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli üretim yapmayı sürdürmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, "Mersin, tarımın başkenti. Bunun bilincinde olan başkanımız Vahap Seçer’in yönlendirmeleriyle bölgemizde tarımda aktif bir rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıkları da bizim için çok önemli. Biz ülke olarak üretmek zorundayız. Neticede bugün Türkiye’de yaşadığımız bu ortamda insanlarımızın gıda bulabilmesi açısından tarımsal üretim son derece önem arz ediyor. Sezon tam ekim dikim zamanı. Fidelerimizin de daha sağlıklı ortamda yetişebilmesi açısından çalışan insanlarımızın sosyal alanlarında dezenfeksiyon yapıyoruz. Başkanımız da bu konuya son derece hassas yaklaştığı için bizleri yönlendirdi. Bugün burada bu görevi yerine getiriyoruz” dedi.