8000 ağaç, 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikildi

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzden yapılan açıklamada, "Siirt’teki yeşil alanların artırılması ve daha bol oksijenli bir şehir oluşturmak için ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda; 2018 yılında Siirt’e 8 bin yapraklı ağaç ve fidan dikildi. Ağaçlar, kent iklimine uygun olan çınar, dışbudak, akçaağaç, tespih ve dut ağaçlarından seçildi. Ağaç dikimlerinin yanı sıra Siirt merkezi genelinde 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.