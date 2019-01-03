İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4833
  • 6,2329
  • 227.122
  • 88.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

8000 ağaç, 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikildi

Yeşil ve doğa dostu Belediyemiz, onlarca yeni park ve yeşil alan açmanın yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Belediyemiz, daha yeşil Siirt için son 1 yılda 8 bin yapraklı ağaç ve 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzden yapılan açıklamada, "Siirt’teki yeşil alanların artırılması ve daha bol oksijenli bir şehir oluşturmak için ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda; 2018 yılında Siirt’e 8 bin yapraklı ağaç ve fidan dikildi. Ağaçlar, kent iklimine uygun olan çınar, dışbudak, akçaağaç, tespih ve dut ağaçlarından seçildi. Ağaç dikimlerinin yanı sıra Siirt merkezi genelinde 700 bin çiçek ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

MHP'li Usta Disiplin Kuruluna sevk edildi

MHP'li Usta Disiplin Kuruluna sevk edildi

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen vedalaştı...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen vedalaştı...

'İran adamlarını çekmeye başladı'

'İran adamlarını çekmeye başladı'

Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı çıktı

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı çıktı

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Suudi Arabistan idamlarını istedi
 

POPÜLER HABERLER

NASA paylaştı işte Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

NASA paylaştı işte Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

2019'da 121 gün tatil var işte 2019'daki resmi tatil günleri

2019'da 121 gün tatil var işte 2019'daki resmi tatil günleri

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA