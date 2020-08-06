81 ilde en kapsamlı koronavirüs denetimi: Sağlık İçin Hepimiz İçin

06 Ağustos 2020 Perşembe 11:47 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 11:54

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu: 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım

Soylu: "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım."

Soylu: "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz"