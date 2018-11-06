81 ilde milyonlarca fidan toprakla buluşmaya başladı

"Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" ağaçlandırma projesi kapsamında Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta öğrenciler fidan dikti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'ndeki törende konuşan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, öğrencilerin büyüyüp fidan olacağını ve daha sonra da yetişkin insanlar haline geleceklerini söyledi.

Günay, "Ağaç dikmek hayata tutunmak ve yaşamı sürdürmek demektir. Bu bilinç içerisinde hem doğaya hem de ülkemize sahip çıkma konusunda çaba göstermek demektir." dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da yeşilin ve ormanın bir ülke için çok önemli olduğunu, insanlarda vatana ve millete sahip çıkma bilincinin de bulunması gerektiğini kaydetti.

Proje kapsamında 5 ilçede bin 600 öğrenci 3 bin fidan dikti.

Denizli

Denizli'nin Honaz ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapılan törende konuşan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, fidan dikim mevsiminin başlangıcını güzel bir etkinlikle yaptıklarını söyledi.

Proje ile Türkiye genelindeki 10 milyon öğrencinin fidanları toprakla buluşturmasının hedeflendiğini belirten Korucu, "Bu dikim etkinliği ile aynı anda ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 150 bin öğrencimiz bugün fidanları dikecekler. Kent genelinde ise bu yıl içerisinde 120 bin fidanı dikmiş olacağız." dedi.

Manisa

Manisa'da Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki ormanlık alanda düzenlenen törende konuşan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Türkiye'nin yeşil dokusunu korumak ve arttırmak için çabaladıklarını söyledi.

Özdemir, gençlere doğa sevgisini aşılamak için yıllardır uğraştıklarına dikkati çekerek, "Çevre bilincine duyarlı, çevreyi koruma yönünden kendisine güvenen, gençlerin yetişmesine katkı sağlayan görevi üstlendik. Aldığımız oksijen çok kıymetli bunun değerini bilin." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise projenin ülke genelinde uygulandığını ve ağaçlara sahip çıkılması gerektiğini aktardı.

Törende daha sonra fidan dikimi gerçekleştirildi.

Uşak

Uşak'ta Banaz İlçesi Kızılcasögüt mevkisindeki törene katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ilk etapta Banaz'da 2 bin 500 fidanın dikileceğini söyledi.

Amaçlarının mevcut orman alanını koruyarak bunların miktarını artırmak olduğunu vurgulayan Kocabıyık, "Geleceğimizin daha yeşil, daha zengin ve daha güzel olabilmesi için ormanlarımızı bugünden yeşertmeli ve her bir fidanımıza sahip çıkmalıyız." dedi.

Törende fidanlar dikildi.