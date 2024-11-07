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  • 81 ilde operasyon: 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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81 ilde operasyon: 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı

81 ilde son 1 hafta içinde “ruhsatsız silah taşıyanlara” ve “silah kaçakçılarına” yönelik düzenlenen “MERCEK-27” operasyonlarında; 1664 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 07:51 - Güncelleme:
81 ilde operasyon: 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik "Mercek-27" operasyonlarında 2 bin 274 silahın ele geçirildiğini ve bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik "Mercek-27" operasyonları düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında bin 100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucu bin 664 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda suçla mücadelede önleyiciliğe dikkati çekerek, "Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var: O da 'önleyicilik.' Yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, 'ruhsatsız silaha' karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70'e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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