Bakan Soylu: 81 vilayette 112 Acil Çağrı Sistemi'nin tamamını bitireceğiz

Adana'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulunan Soylu, görevlilerle sohbet etti, ilgililerden bilgiler aldı.

Bakan Soylu, bir görevlinin asılsız çağrıların fazla olduğuna dair bilgi vermesi üzerine, bu durumun Türkiye ve dünyada en büyük problemlerden olduğunu belirterek, "112 asılsız çağrı oranı yüzde 60’lar civarında. Bu, burada bulunan, buradan istifade edecek vatandaşlara yapılabilecek en büyük kötülüktür." ifadesini kullandı.

Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi ve yazılımının dünyada ödüller aldığını vurgulayarak, "Bu ayın sonuna kadar 44-45’i bitireceğiz. İçişleri Bakanı olduğumda sayı 16 idi. Şimdi bu 44-45'i bitireceğiz. Şu anda 77’sini planladık. Önümüzdeki yılın haziranına kadar biter. Önümüzdeki yılın sonu itibarıyla 81 vilayette 112 Acil Çağrı Sistemi'nin tamamını bitirmiş olacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradaki ziyaretinin ardından 73 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Adana Milletvekili Ziyaeddin Yağcı'nın merkez Çukurova ilçesindeki evine giderek, başsağlığı diledi.

Yağcı'nın eşi Sebahat ile yakınlarına taziyelerini ileten Soylu, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua etti.

Soylu, ayrıca bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçilerle sohbet ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.