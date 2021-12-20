81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini tüfekle vurup, kızını aradı

DHA 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:23

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi.

Ali Kemal Uyar, henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser Uyar'ın kafasına tüfekle ateş etti.

Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Kemal Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gülser Uyar'ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.