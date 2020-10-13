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  • 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, ardından namluyu kendi kafasına dayayarak tetiği çekti
Güncel

82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, ardından namluyu kendi kafasına dayayarak tetiği çekti

Kayseri'de 82 yaşında bir şahıs, önce tartıştığı eşini omuzundan vurdu daha sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA13 Ekim 2020 Salı 15:17 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:17
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ikamet eden Halil T.(82), eşi Döndü T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile eşinin omuzuna ateş eden Halil T., daha sonra kendi kafasına ateş etti. Çevredekilerin silah seslerini duyarak haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Halil T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Omuzundan yaralanan Döndü T. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Halil T.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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