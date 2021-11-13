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823 saatlik kamera kayıtları incelendi... Silahlı soyguncular yakalandı

Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı, emniyetin 823 saatlik kamera kayıtlarını incelemesiyle yakalandı. Üzerinde 1 tabanca, 3 mermi, eldiven ve bıçak ele geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:46
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Yeni Mahalle'deki bir marketi silahla soymak isteyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

823 saatlik güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Osman Burak D. (27) olduğunu tespit etti.

Zanlının olay sonrası Muğla'ya gittiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Adıyaman'a dönüşünde otobüsten indiği sırada yakaladı.

Üzerinde 1 tabanca, 3 mermi, eldiven ve bıçak ele geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Yeni Mahalle'de 10 Ekim'de bir mini markete giren silahlı ve maskeli kişi, tabancasını doğrultarak kasadaki paraları istemiş, para olmadığını söyleyen market sahibinin direnmesi üzerine paniğe kapılarak kaçmıştı.

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