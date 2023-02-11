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  • 83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı
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83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumundan madenciler, Battalgazi'de çalışmalara destek veriyor.

Yıkıntıların arasından ses geldiğini tespit eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü 124,5 saat sonra kurtarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

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