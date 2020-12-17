83 yaşındaki Sultan nine koronavirüsü atlatıp kadın alkışlarla taburcu edildi

AA 17 Aralık 2020 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:33

Halsizlik ve öksürük şikayetiyle Düziçi Devlet Hastanesine başvuran tansiyon hastası Sansar, yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Hastanede 12 gün tedavi gören Sansar, Kovid- 19'u yenmeyi başardı.

Sansar, ailesi ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Sansar, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tedavi sürecinde kendisiyle iyi ilgilendiklerini belirtti.

Sansar'ın eşi Ali Sansar da eşinin tedavisinde yanında olan hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aysun Albayrak ise Sultan Sansar'ın bugüne kadar taburcu ettikleri en yaşlı hasta olduğunu söyledi.

Sansar'ın tedavi sürecine güzel yanıt verdiğini ifade eden Albayrak, hastalarını sağlıklı taburcu etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.