83 yıl sonra rekor kırıldı! 1940 yılından bu yana bir ilk

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi.

Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin, "Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesinde 41,1 derece, Antalya Havalimanında 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir." dedi.

EN SICAK AĞUSTOS AYI YAŞANMIŞTI



Türkiye'de geçen ay, 1970-2022 yılları arasındaki en sıcak üçüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Yarım asrın en sıcak 3 ağustos ayı son 16 yılda yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 27,7 derece olarak gerçekleşti. En yüksek sıcaklık ise 42,3 derece olarak Antalya Manavgat'ta ölçüldü.