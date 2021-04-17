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Güncel

84 yaşındaki adam 58 yaşındaki gelinini sırtından vurdu

Aydın'da Bayram K. (84), tartıştığı gelini Fatma K.'yi (58) av tüfeğiyle sırtından vurarak, ağır yaraladı. Bayram K., polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA17 Nisan 2021 Cumartesi 15:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 15:33
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Olay, saat 12.30 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram K. ile gelini Fatma K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bayram K., tartışma sırasında evden aldığı av tüfeğini gelinine doğrultarak, ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalarla Fatma K., sırtından ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma K., sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Fatma K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Gelinini tüfekle vuran Bayram K. ise tüfeğiyle polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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