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85 yaşındaki Osman amca 'Biz Bize Yeteriz' dedi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Osman Yıldız, 6 kuzusundan birini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayarak destekte bulundu.

AA03 Nisan 2020 Cuma 14:05 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:05
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Yenice Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.

Geçimini sağladığı 6 koyundan biri olan 750 lira değerindeki kuzusunu ilçedeki bir kasaba satarak parasını kampanya hesabına yatırdı.

Yıldız, AA muhabirine, "6 kuzumdan birini vermek istiyorum. Ben de kampanyaya katılmak istiyorum. Memleketimize hayırlı olsun Allah bizi korusun." dedi.

Osman Yıldız'ın eşi Fatma Yıldız da "Katkımız olsun istedik, hastalarımıza şifa olsun istiyorum, Allah'ın izniyle bu günlerde gelip geçecek." ifadesini kullandı.

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