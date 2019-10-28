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85’lik tacizci komşuya infaz

Bakırköy’de, sevgilisini taciz ettiğini ileri sürdüğü 85 yaşındaki komşusunu piknik bahanesiyle götürdüğü arazide öldürüp, kazdığı çukura gömen katil zanlısı polisin titiz çalışması nihayetinde yakalandı.

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Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Seyman (85) ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy’de buluştu ve Silivri’de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Seyman’ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman’ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. 

İncelemede Seyman’ın Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara’yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri’de Seyman’ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara’nın gösterdiği yerde Seyman’ın cesedine ulaşıldı. Seyman’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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