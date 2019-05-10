86 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesine eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı
İstanbul polisi, aralarında banka çalışanlarının da olduğu dolandırıcılık çetesine yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Vatandaşların hesaplarında bulunan toplam 86 milyon TL'yi sahte evraklar ve banka çalışanlarının da yardımıyla kendi hesaplarına aktaran 26 çete üyesi gözaltına alındı.
- İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık çetesinin yurt dışından fon getirerek bu fon yardımıyla çeşitli projelerin hayata geçirilmesi vaadiyle vatandaşların paralarını aldığını belirledi. Çetenin ağına düşen 40 vatandaşın hesaplarında bulunan toplam 86 milyon TL'nin, sahte evraklar ve bazı banka çalışanlarının da yardımıyla suç örgütü üyelerinin kendi hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Birçok bankanın ve 40 vatandaşın mağdur olduğu dolandırıcılık olayıyla ilgili İstanbul, İzmir, Adana ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 34 çete üyesinden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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