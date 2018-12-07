Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i FETÖ'den göz altına alındı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i göz altına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Manisa, Amasya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametleri Ankara'da olduğu belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA